Incendio a Ponza, bruciati 2 ettari di macchia mediterranea

Ponza – Attimi di paura, ieri pomeriggio, sull’isola lunata. A Campo Inglese, una frazione impervia di Ponza, infatti, intorno alle 15, è divampato un vasto incendio.

L’allarme è partito quando una grande nube di fumo ha cominciato a salire da quella zona. Subito sono intervenuti i volontari della Protezione civile che, con i propri mezzi, hanno tentato di domare le fiamme. Preoccupazione per la vicinanza col Poliambulatorio, il rischio era che le fiamme potessero arrivare a lambirlo. Mentre, alcune abitazioni sono state effettivamente raggiunte dall’incendio, senza però riportare danni.

Sul posto anche due velivoli del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Lazio, coordinati da un Dos elitrasportato sul posto, e supportati a terra da personale Volontario della locale Protezione Civile.

In serata, dopo diversi lanci, l’incendio è stato definitivamente spento ed è stata bonificata l’area. Risultano circa 2 ettari di macchia mediterranea, coinvolta dalle fiamme. Non si registrano persone coinvolte. Ancora ignota, infine, la causa dell’incendio. Per il momento, non si esclude la pista del dolo.

