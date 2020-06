Latina – Sulla statale 148 Pontina è stata riaperta la carreggiata in direzione Terracina. La strada era chiusa da questa mattina per un grave incidente che ha visto coinvolti un trattore e un furgone che ha preso fuoco in seguito allo scontro (leggi qui).

Sul posto questa mattina sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. I feriti, in codice rosso, sono stati trasferiti nella clinica Città di Aprilia; è stato necessario anche l’intervento dell’eliambulanza. La rimozione delle vetture e il ripristino dell’asfalto nel tratto interessato ha richiesto ore di lavoro da parte dei pompieri, causando oltre 3 chilometri di coda.

