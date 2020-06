Fiumicino – Per la prima volta in tre mesi l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro è Covid free. A darne notizia è il portale Salute della Regione Lazio nel bollettino odierno: “Oggi nessun paziente ricoverato al Centro Covid di Palidoro. Dimesso ieri l’ultimo nucleo familiare. Primo giorno Covid free da tre mesi, in cui sono stati ricoverati oltre 60 minori e 30 genitori, a fronte di più di 4000 sospetti gestiti” conclude il bollettino.

