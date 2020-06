Montino sull’incendio a Le Vignole: “Abbiamo corso un grosso rischio”

Fiumicino – “Quello che vedete in queste immagini realizzate con il drone dalla Protezione civile di Fiumicino è il terreno di circa sette ettari che si trova in località Le Vignole all’interno del quale l’altro ieri si è sviluppato un vasto incendio che ha lambito l’autostrada Roma-Civitavecchia“. (leggi qui)

Così il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino che ha caricato in un post della sua pagina Facebook le immagini riprese dal drone della Protezione civile.

“Grazie al pronto intervento della nostra Protezione civile, di quella di Castel di Guido e dei Vigili del Fuoco è stato domato, fortunatamente senza danni a cose o persone. Ma si è corso davvero un grosso rischio.

Per questi motivi ho chiesto ai miei uffici di procedere in danno nei confronti del proprietario del terreno, poiché in esso dominavano incuria e degrado, oltre all’assenza di qualsiasi manutenzione, condizioni che hanno favorito il propagare delle fiamme.

La cura dei terreni da parte dei privati è fondamentale per evitare il rischio di incendi o altre situazioni di pericolo per la comunità”.