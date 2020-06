Pontina paralizzata per incidente: chilometri di auto in coda

Una Pontina completamente paralizzata dal traffico è quella che si presenta agli automobilisti oggi giovedì 25 giugno: code per chilometri in entrambi i sensi di marcia per incidenti verificatisi nelle prime ore della mattinata. Le auto sono ferme da ore, a motore spento.

Intorno alle 8 infatti, già Astral segnalava lunghe code tra l'incrocio di via Mascagni e via Tufello ad Aprilia in direzione di Roma e 2 chilometri di coda nella direzione opposta.

[AGG]🔴🔴 SS148 #Pontina #incidente

- TRATTO CHIUSO tra Svincolo Fossignano Valle Lata e Svincolo Riserva Nuova Via Delle Valli > Terracina #luceverdehttps://t.co/X6tqDh9dsL — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) June 25, 2020

A quanto sembra dalle prime informazioni sarebbero due gli incidenti intervenuti sulla strada statale Pontina, uno per entrambi i sensi di marcia. Il primo sarebbe avvenuto in direzione Roma per l'impatto tra due vetture; il secondo, più grave, avvenuto sulla carreggiata opposta, vedrebbe coinvolto anche un mezzo pesante che avrebbe preso fuoco durante l'impatto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. I feriti di cui due in codice rosso, sono stati trasferiti nella clinica Città di Aprilia; è stato necessario anche l'intervento dell'eliambulanza.

Tutt'ora in corso i rilievi delle forze dell'ordine per accertare la dinamica dei fatti, mentre risultano difficili gli interventi per la rimozione del furgone. I disagi perdurano tutt'ora in entrambe le direzioni, si consigliano strade alternative.

Notizia in aggiornamento