Ripascimento spiagge a Fregene: c’è l’accordo tra Comune, Capitaneria e balneari

Fiumicino – “In un proficuo incontro che si è svolto oggi pomeriggio in Comune abbiamo tracciato un calendario di massima per gli interventi di ripascimento delle coste di Fregene, dato che la Regione ha deciso finanziare i comuni perché lo facciano direttamente”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“All’assemblea ha partecipato anche il comandante Antonio D’Amore, oltre ai nostri tecnici e al vice sindaco Di Genesio Pagliuca – prosegue Montino -. I fondi sono sì stati stanziati dalla Regione, ma non sono ancora arrivati nelle casse comunali. Quindi il Comune di Fiumicino li anticiperà perché non si può perdere ulteriore tempo”.

“Si è concordato che la Capitaneria di Porto emanerà a breve una ordinanza per garantire la sicurezza della navigazione durante le operazioni di ripascimento – spiega il sindaco -, mentre noi contiamo di terminare l’iter tecnico e procedere con la procedura di affidamento entro la prossima settimana”.

“In questo modo potremo calendarizzare interventi a moduli per garantire la balneazione in sicurezza nelle fasce di costa momentaneamente non interessate dagli interventi e, invece, lavorare sulle altre aree – conclude Montino -. Ancora una volta, la collaborazione interistituzionale si rivela strategica per interventi concreti a beneficio del tessuto economico e della tutela delle nostre coste”.