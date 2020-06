Roma, espulso dall’Italia da anni, sorpreso a spasso per le vie del centro storico

Roma – Gravato da un decreto di espulsione fino a dicembre 2020, è stato sorpreso a spasso per le vie del centro storico. Lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Speciale di Roma e del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato un cittadino albanese di 30 anni con l’accusa di ingresso illegale nel territorio nazionale.

L’uomo è stato fermato da una pattuglia in transito su via dei Fori Imperiali: il 30enne, sprovvisto di permesso di soggiorno, dagli accertamenti effettuati dai militari nella banca dati delle forze dell’ordine, è risultato già espulso dal territorio nazionale a dicembre del 2015, poiché gravato da un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma per la durata di 5 anni.

Non avendo rispettato i termini del provvedimento, la cui scadenza era fissata per il 26 dicembre prossimo, i Carabinieri lo hanno arrestato e portato in caserma. Dai successivi accertamenti svolti, è emerso che il 30enne cittadino albanese, in passato, aveva più volte utilizzato vari “alias” allo scopo di eludere i controlli sulla sua vera identità. L’arrestato è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana