Tarquinia, tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra di una casa di riposo

Tarquinia – Tenta il suicidio in una casa di riposo. È successo a Tarquinia questa mattina intorno alle 6.00, quando una donna di 74 anni si è lanciata dalla finestra di una casa di riposo in via San Giacomo. Il personale di servizio della struttura è intervenuto immediatamente, trattenendo la signora per le mani dall’interno della camera.

La donna, fuori dalla finestra, aveva solo un piccolo appoggio sotto ai piedi dato da un elemento estetico della facciata e si è retta alle mani del personale della casa di riposo per circa 10 minuti, fino a quando non sono arrivati i Vigili del Fuoco con cinque unità di personale e un fuoristrada. Sul luogo anche i Carabinieri.

Alla 74enne di Tarquinia era già stato diagnosticato uno stato depressivo ma fino ad oggi la donna non aveva mai manifestato atteggiamenti di autolesionismo nella casa di riposo. L’intervento dei Vigili del Fuoco e del personale di servizio è valso al salvataggio della signora.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Tarquinia