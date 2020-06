Ostia – Aveva allestito una serra artigianale in cui poter coltivare ed essiccare marijuana. Così è finito in manette un uomo di Acilia, che i carabinieri tenevano già sotto controllo da qualche tempo.

Tutto è partito dagli insoliti movimenti, notati dai carabinieri durante vari servizi perlustrativi, all’interno del giardino di un’abitazione. Lo scorso pomeriggio, i militari hanno deciso di vederci chiaro, monitorando dall’esterno i singolari andirivieni dell’uomo che, spesso, trasportava voluminosi pacchi all’interno della casa e dell’attiguo garage.

Insospettiti dal comportamento dell’uomo, i carabinieri hanno così deciso sottoporlo ad un accurato controllo. Nel corso del blitz, i militari hanno scoperto all’interno del suo garage una serra artigianale, completa di lampade alogene, fertilizzanti e dell’impianto di ventilazione, il tutto illecitamente alimentato mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica.

La perquisizione ha permesso ai carabinieri di sequestrare 16 piante di marijuana alte circa 80 centimetri, quasi 5 chilogrammi di fogliame in corso di essiccazione e quasi 3 chilogrammi di sostanza stupefacente già maturata. L’uomo è finito in manette ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

