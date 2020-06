Antenne 5G, Severini: “La maggioranza venga in aula per votare la mia mozione”

Fiumicino -“L’azienda Iliad ha fatto sapere che ha rinunciato all’iter per le autorizzazioni dell’installazione delle antenne 5G. Per ora, solo Iliad non procederà con l’iter burocratico, ma la mozione da me presentata chiede al Sindaco di fare un’ordinanza che coinvolga tutti i gestori“. Ad affermarlo in un comunicato, è Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Perché allora la maggioranza si rifiuta di venire in aula?

Abbiamo saputo casualmente – porsegue il Capogruppo – che l’amministrazione comunale ha inviato lettere e sollecitazioni affinché Iliad tornasse indietro rispetto al suo progetto. Peccato che solo il Comune ne fosse a conoscenza: di questo non ne è stato, infatti, parlato né in Consiglio, né nelle commissioni, né pubblicamente attraverso la stampa.

Il solito lavoro a luci spente di questa maggioranza, che agisce in modo tale che nessuno possa vedere o sentire”.

“Votare la mozione – conclude Severini – sarebbe un’ottima occasione per dimostrare che i fatti seguono le parole”.

