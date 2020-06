Coronavirus a Fiumicino, Acif: “Un caso isolato non può mettere in ginocchio di nuovo un settore che ha da poco ripreso con difficoltà la propria attività”

Fiumicino – “La nostra associazione, appena appresa la notizia del caso di Covid-19 di un dipendente che lavora presso un locale di Fiumicino, si è attivata affinché le norme stabilite dai protocolli del Ministero della salute fossero regolarmente in vigore nelle strutture associate”. Lo afferma un comunicato a firma di Leonardo Giammarino, presidente dell’Acif (Associazione Commercianti e Imprese di Fiumicino).

“I controlli effettuati presso i locali di ristorazione – spiega Giammarino – hanno dimostrato che tutti i protocolli sono in vigore attraverso la sanificazione di chi entra nel locale, il rispetto delle distanza di sicurezza oltre che alla misurazione delle febbre dei clienti.

Chiaramente, come associazione, abbiamo esortato i nostri associati ad alzare il livello di sicurezza e controllo di prevenzione anche attraverso una rigida applicazione dei decreti salute e sicurezza, comunque nel rispetto della privacy e della salute dei clienti.

Fiumicino è una città controllata e sicura e i locali delle attività commerciali e di ristorazione sono a norma con le sanificazioni.

Un solo caso, magari arrivato da un’altra località, non può generare il panico e il conseguente ennesimo stop alle attività commerciali che stanno cercando di sopravvivere al lungo periodo di stop forzato causato dal COVID-19.

Come associazione – conclude l’Acif – siamo vicini ai proprietari del locale che dovrà gestire questa ennesima fase di stop , mettendoci immediatamente a loro disposizione con tutti i mezzi, per poter contribuire ad una celere ripartenza delle attività”.

Foto di Alexandra_Koch da Pixabay