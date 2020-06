Di Berardino: “Approvato il piano scolastico 2020-2021 per il Lazio”

Regione Lazio – “È stato approvato il nuovo piano scolastico, il documento che disciplina per il prossimo anno le attività scolastiche, educative e formative e che recepisce quello che per il Lazio, la IX commissione e la conferenza dei presidenti era una priorità assoluta: la riapertura in piena sicurezza per studenti e insegnanti”.

Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio e vice coordinatore della commissione Lavoro e Formazione della Conferenza delle regioni.

“Non solo, tra le raccomandazioni proposte dalle regioni e recepite dal Governo vi sono il rafforzamento del sistema scolastico da 0 a 6 anni, l’ampliamento di risorse rispetto a quelle già previste per il funzionamento del sistema scolastico e del personale.

Ma si è deciso di procedere con un opportuno e congiunto approfondimento sul tema del trasporto pubblico locale per soddisfare le esigenze degli alunni e delle loro famiglie”.

“Il piano – prosegue l’assessore – è il risultato di un importante lavoro di concertazione e condivisione tra le regioni a cui si aggiunge ora, per quanto riguarda il Lazio, una nuova fase di concertazione tra tutte le parti coinvolte nel sistema scuola, dall’ufficio scolastico regionale, ai sindacati all’ufficio scolastico regionale, ai comuni e province, tutti soggetti con cui abbiamo già avviato un confronto. In questo processo sarà fondamentale l’ascolto anche dei territori, ognuno portatore di specifiche esigenze. La prossima settimana – conclude Di Berardino – definiremo la data di riapertura delle scuole del Lazio”.