Fabrizio Salvitti nominato responsabile del Comitato promotore di “Cambiamo!” per il litorale nord

Nominato il responsabile del Comitato promotore di “Cambiamo!” per il comune di Civitavecchia e aree limitrofe del litorale Nord della Provincia di Roma: si tratta di Fabrizio Salvitti.

“Per prima cosa – afferma Fabrizio Salvitti – vorrei ringraziare i vertici di “Cambiamo”, in primis il presidente Giovanni Toti, il Responsabile Regionale On. Adriano Palozzi e il Responsabile Provinciale Massimiliano Giordani, che ritrovo insieme all’amico Adriano dopo aver militato con loro in diverse campagne di centrodestra pochi anni fa.

La mia scelta di passare a “Cambiamo” con Toti è dovuta alla volontà di poter esprimere liberamente e ascoltare i cittadini come responsabile di un movimento e non più come consigliere e poter quindi manifestare ai comuni da me rappresentati le problematiche e i desideri del cittadino secondo le linee guida di “Cambiamo”.

Spero che possa essere cosa gradita in comuni come Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella e tutto il litorale nord, ricco di storia, cultura, turismo, infrastrutture marittime, avere da oggi un nuovo simbolo che possa unire e rendere sempre più importante il territorio“.