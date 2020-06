Fiumicino, il Vicesindaco: “Tra il 2021 e il 2022 avremo l’Auditorium del Mare e la Città dell’infanzia”

Fiumicino – “La quarantena ha rallentato il nostro lavoro, ma noi non ci siamo mai fermati”. Lo afferma Ezio Di Genesio Pagliuca, vicesindaco del Comune di Fiumicino e assessore all’urbanistica, durante la puntata di “Ponte di comando” trasmessa in diretta da ilfaroonline.it (guarda l’intera trasmissione). “Quando ci sono ritardi sulle opere concrete, il Comune non può fare altro che sollecitare ed alzare la voce”.

Il progetto ‘Auditorium del mare’ ha come obiettivo la rimodernazione del ex centrale Enel di Isola Sacra progettata nel 1957, ma diventata ormai un rudere. Mentre la ‘Città dell’infanzia’ è un progetto che coinvolge la ristrutturazione dell’ex Parco Bezzi, negli ultimi anni abbandonato a sé stesso, ma che potrà diventare un parco dedicato a bambini ed adolescenti. A quando l’attuazione concreta di questi progetti?

“Entro il 1° di luglio – spiega il Vicesindaco durante la puntata – è attesa la votazione del consiglio comunale per bandire la gara per l’affido dei lavori di ristrutturazione della struttura che diventerà il nostro Auditorium del mare. Siamo già a lavoro con la cassa depositi e prestiti; prevediamo la conclusione del 1° step entro la fine dell’anno e l’ufficiale apertura dell’esercizio verso la fine del 2022”.

Per quanto riguarda, invece, la Città dell’infanzia, i tempi di realizzazione dovrebbero essere più brevi: “Questo è un lavoro che durerà sicuramente meno – sottolinea Pagliuca – ma prima di bandire la gara, occorre l’approvazione del progetto e la richiesta del mutuo. L’opera potrà essere realizzata entro la primavera 2021 e l’estate 2021”.

“Il tempo è prezioso – conclude il Vicesindaco -. Se non si presenteranno altri intoppi, la nostra città potrà godere in tempi accettabili di queste ed altre rivoluzioni urbanistiche”.

