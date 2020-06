Fiumicino, Patria e libertà: “La cittadinanza denuncia disorganizzazione del pronto soccorso di Casal Bernocchi”

Fiumicino – “Sono innumerevoli le denunce che ci stanno giungendo da parte dei cittadini del nostro comune che sono stati costretti a rientrare a casa senza tampone dopo un’interminabile fila creatasi per arrivare al pronto soccorso di Casal Bernocchi”. È quanto ha fatto sapere il locale circolo di Fratelli d’Italia-Patria e Libertà attraverso una nota stampa.

“Il Sindaco prima di creare allarmismo avrebbe dovuto constatare se il pronto soccorso di Casal Bernocchi fosse in grado di sostenere la mole di persone che volevano ricevere il tampone per accertarsi se contagiati o meno dal covid 19.”

“Ci chiediamo inoltre – conclude la nota – come mai in passato non si sia mai fatto il nome di nessun contagiato mentre adesso si crea un allarme generale facendo anche il nome del locale nel quale lavorava la persona contagiata quando, come la legge richiede, il locale ha fornito alla Asl l’elenco di chi era presente quei giorni e sta prendendo concetto con i cittadini”.

