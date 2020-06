Ladispoli, avviato il restauro del Monumento ai Caduti

Ladispoli – Ancora qualche giorno e i nomi dei cittadini di Ladispoli morti al fronte nella Prima e nella Seconda guerra mondiale torneranno ad essere ben visibili sulla stele presente al Monumento ai Caduti. Ad annunciarlo è l’assessore al Commercio Francesca Lazzeri.

“Nei giorni scorsi – spiega Lazzeri – sono stata contattata da Roberto Battillocchi dell’Associazione Nazionale Bersaglieri che mi ha segnalato il fatto. Il tempo e gli agenti atmosferici avevano cancellato i nomi dei nostri 24 caduti. Ho quindi contattato il marmista Francesco Ronca per avere un preventivo che con grande generosità si è offerto di intervenire gratuitamente. L’intervento – conclude l’assessore Lazzeri – è già a buon punto e a breve torneranno ben visibili i nomi di quei giovani ladispolani che hanno donato la vita per la patria”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli