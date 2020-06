Regione Lazio – “E’ stata approvata oggi in Consiglio Regionale un’importante mozione proposta dalla Consigliera Michela Califano da me sottoscritta, che chiede di garantire un’apertura giornaliera per la Necropoli di Porto all’Isola Sacra e i Porti Imperiali di Claudio e Traiano a Fiumicino, tutti compresi nel Parco Archeologico di Ostia Antica, un complesso archeologico straordinariamente conservato ma aperto e visitabile fino ad ora solo su prenotazione.

Questa richiesta, avanzata anche dal “Comitato Promotore Sistema ArcheoAmbientale Integrato Fiumicino Ostia SAI.FO.”, permetterebbe di dare una scossa ad un territorio che, dopo il Covid ha necessità di ripartire. E può farlo proprio dal turismo”. Così in una nota la Consigliera regionale Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti alla Regione Lazio

“Come consiglieri, diamo il nostro pieno sostegno al Manifesto promosso sempre dal Comitato SAI.FO che chiede la creazione di un coordinamento regionale che possa promuovere il turismo del litorale che va da Ostia a Civitavecchia, passando per Fiumicino, andando ad unire tutte le realtà presenti, cittadini, imprese, istituzioni e ad avviare una nuova stagione di trasformazione sul territorio che oggi non più rinviabile”. Aggiunge il Consigliere Comunale Angelo Petrillo, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Comune di Fiumicino.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio