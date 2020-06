Minturno, al via le analisi delle acque di Scauri e della Marina

Minturno – Sono iniziati i prelievi sulle acque del litorale di Minturno. L’obiettivo? Confermare quella che l’Arpa Lazio ha definito “l’ottima salute del mare di Scauri e di Marina di Minturno”.

A coordinare le attività di monitoraggio è il biologo marino Agostino Balzano, che ha ricevuto l’incarico dal sindaco Gerardo Stefanelli e dall’assessore all’Attuazione del programma della Bandiera Blu, Elisa Venturo. “In questa zona – ha detto il biologo marino – non ci sono scarichi industriali. La scia di schiuma che periodicamente è visibile dalle spiagge è, pertanto, per il novanta per cento imputabile a tensioattivi naturali derivanti da plancton che muore e arrivano sul litorale con i cambi di corrente”.

L’esperto risponde ai malpensanti che attribuiscono queste scie interamente a scarichi fognari non nascondendo che “il restante dieci per cento può essere di origine non naturale”. Nel frattempo, però, l’impegno di Amministrazione e tecnici è rivolto anche a eliminare quel fenomeno fastidioso alla vista che rende poco gradevole immergersi, le scie, appunto. “E’ in fase di studio – ha infatti concluso Balzano, seppure mantenendo il massimo riserbo sui dettagli – un’ulteriore procedura per limitare queste scie”. Ma per conoscere i dettagli bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Il primo cittadino, dal canto suo, ha rimarcato l’impegno a raggiungere l’obiettivo della Bandiera Blu. “Si tratta – ha spiegato il sindaco Stefanelli – di un programma che prosegue seppure nella consapevolezza che pista ciclabile, discese per disabili e altri progetti, già in cantiere, ci consentiranno di ottenere un punteggio utile a tale scopo”.

