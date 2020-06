Regione Lazio – Questa mattina sono intervenuta alla manifestazione organizzata dalla Fials, sotto la sede della Regione Lazio, per protestare contro le promesse fino ad ora non mantenute della giunta Zingaretti. Ho voluto testimoniare la mia vicinanza agli operatori della sanità pubblica che troppo spesso vengono elogiati per il loro straordinario lavoro, ma ai quali poi non viene riconosciuta in maniera concreta la loro professionalità e abnegazione. Ci sono, per esempio, tanti infermieri e personale medico che non hanno ancora ricevuto il famoso bonus Covid.

Per non parlare poi dalla cronica carenza di personale o del continuo attingere a cooperative amiche o del mancato rispetto dei livelli essenziali di assistenza. Cosi come andrebbero rimodulato il fondo regionale per il rinnovo del contratto e andrebbero messe a norma le strutture sanitarie. Insomma alle tante belle parole spese della Giunta regionale, vanno fatti seguire i fatti. Ai nostri operatori della sanità pubblica non bastano più solo gli applausi”. É quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Chiara Colosimo.

Il Faro Online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio