Rifacimento del manto stradale, in terra pontina dal 1 luglio al via i lavori

“Dal primo luglio prossimo si avvieranno i cantieri per il rifacimento di numerose strade nel Litorale Sud, in Provincia di Latina”, ha affermato in una nota l’assessore ai lavori pubblici e tutela del territorio, mobilita’ della regione Lazio, Mauro Alessandri.

“I lavori – continua l’assessore – che saranno eseguiti da Astral spa, riguardano nello specifico le strade provinciali: 58 Migliara 47, 58A Migliara 47 Braccio Appia, 211 Migliara 47 Borgo Pasubio, 77 Migliara 53 tronco B e tronco A, 62 Marittima il tronco A e tronco B, Circolare A, recentemente diventate di competenza regionale, e che rientrano nei piani dei Mondiali di Canottaggio che si sarebbero dovuti svolgere a Sabaudia nel 2020 e rinviati al 2021.

Con un impegno economico di oltre 3 milioni e 500mila euro, verranno messi in sicurezza i tratti ammalorati e degradati, tramite il rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale, che sarà di tipo rifrangente. Le strade in questione – prosegue la nota – sono interessate giornalmente da un intenso transito veicolare, anche di tipo commerciale, che aumenta notevolmente durante il periodo estivo, in concomitanza con la stagione balneare.

Questo adeguamento infrastrutturale, oltre a garantire una maggiore sicurezza stradale, darà sostegno allo sviluppo, anche economico e occupazionale, della Provincia di Latina. I lavori, che dureranno circa 70 giorni – conclude l’Assessore – inizieranno dal litorale e proseguiranno verso la parte interna, in modo tale da non interferire con la stagione balneare”.

(Il Faro online)