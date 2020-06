Sabaudia, in fiamme un’abitazione di via Portosello: un ferito

Sabaudia – Nella serata di ieri, giovedì 25 giugno, un violento incendio si è propagato intorno ad un’abitazione privata di via Portosello, a Sabaudia. Una persona, trasportata in ospedale dal 118, non risulta in gravi condizioni.

Sul posto sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Latina che, servendosi di un’autopompa e di un’autobotte, sono riusciti a domare l’incendio. Le fiamme hanno distrutto un mezzo pesante, un’automobile e una tettoia in legno, e hanno coinvolto anche un serbatoio di gpl da mille litri.

Nella mattinata di oggi è stato effettuato un sopralluogo per cercare di risalire alle cause dell’evento.

