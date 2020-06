Torna il corso di orientamento al lavoro della Caritas Porto-Santa Rufina

Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione del percorso di orientamento al lavoro “miOriento e reAgisco”, che partirà il 26 giugno 2020. Organizzato da Caritas Porto-Santa Rufina, nell’ambito del progetto “L’Ora Undecima”, con il contributo dell’8xmille della Chiesa Cattolica, è finalizzato a supportare le persone in un percorso di inserimento/reinserimento lavorativo.

Il corso, della durata di 15 ore, suddiviso in quattro incontri, è rivolto a giovani ed adulti inoccupati, disoccupati o che si trovano in condizioni lavorative precarie o non soddisfacenti. Con l’aiuto di una coach professionista, le persone verranno guidate alla riscoperta di potenzialità e competenze utili per definire o ridefinire obiettivi personali e professionali e gestire consapevolmente ed attivamente opportunità lavorative e formative.

Il corso verrà realizzato presso il Centro “Santi Mario, Marta e figli” di Ladispoli (Rm) in via Enrico Fermi, 10, dalle ore 9 alle 13, secondo il seguente calendario:

– 26 giugno 2020 – “Presentazione, fabbisogni, obiettivi”

– 1 luglio 2020 – “Conoscere e sviluppare le potenzialità”

– 8 luglio 2020 – “Il progetto personale”

– 16 luglio 2020 – “La comunicazione”

Non sono previsti limiti di età. È richiesto comunque il raggiungimento della maggiore età. La partecipazione è completamente gratuita. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Caritas “Santi Mario, Marta e figli” – Via E. Fermi, 10 – Ladispoli, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – telefono 06.9946428 – 320.8314898; email: oraundecima.caritas.psr@gmail.com.

