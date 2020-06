Vindicio, malore per un pescatore sportivo 67enne, si pensa a una emorragia cerebrale

Formia – Un pescatore sportivo 67enne, originario di Frosinone, si è sentito male a Vindicio, Formia. L’uomo è stato colto da un malore, che l’ha fatto accasciare all’improvviso. A dare l’allarme l’amico che era con lui, che ha immediatamente allertato la Capitaneria di porto di Gaeta.

Emorragia cerebrale è la prima ipotesi fatta dal personale sanitario intervenuto. I militari della Guardia Costiera giunti sul posto, hanno avuto modo di constatare l’impossibilità di recuperare via terra lo sfortunato pescatore a causa della conformazione della scogliera. Le operazioni di soccorso, possibili solo via mare, hanno reso, quindi, necessario l’impiego della motovedetta in servizio di ricerca e soccorso e di un gommone.

Il malcapitato è stato così, trasbordato sul gommone della Guardia Costiera e con l’assistenza di un medico è stato trasferito al porto di Formia, dove è stato affidato ai sanitari già presente in banchina, per i successivi accertamenti presso il Dono Svizzero.

