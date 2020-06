Atletico Terme Fiuggi, preso il portiere Giuliani: “Pronto per questa nuova avventura”

L’Atletico Terme Fiuggi piazza il colpo e blinda la porta per la prossima stagione. Il club fiuggino accoglie infatti Alessio Giuliani, estremo difensore classe 2001.

Il giovane portiere è reduce dall’ultima stagione con il Città di Anagni ed è cresciuto nel settore giovanile della Roma in cui è stato uno dei pilastri del gruppo che ha poi vinto lo scudetto. “L’Atletico Terme Fiuggi è stata la prima squadra a cercarmi – dichiara il neo acquisto rossoblu – mi è piaciuto sin da subito l’ambiente che ho trovato, sereno ma soprattutto estremamente professionale. Il direttore Manfra mi ha cercato con insistenza dimostrando di credere in me e ci tengo a ringraziare anche mister Incocciati per la fiducia”.

Giuliani si appresta dunque a vestire la maglia fiuggina con grande entusiasmo: “Voglio ringraziare il Città di Anagni per avermi permesso di fare un’esperienza importante che ricorderò sempre con piacere. Ora però sono pronto a questa nuova avventura, porterò con me l’esperienza dello scorso anno dove ho capito che anche nei momenti più difficili non bisogna mai mollare. Adesso non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni”.