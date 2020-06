Avis Ladispoli: si può donare il sangue domenica 28 giugno

Ladispoli – “Informiamo attuali ed aspiranti donatori che la prossima donazione si terrà con nei locali della nuova sede in Via Vilnius, 5 a Ladispoli (al Cerreto) domenica 28 giugno 2020 dalle 7 alle 11″.

Lo comunica in una nota stampa l’Avis di Ladispoli, che prosegue: “Per rispettare le norme “anti-Covid” e tutelare la salute di donatori, volontari e staff medico abbiamo dovuto introdurre un sistema di prenotazioni senza vincolo di orario, preghiamo pertanto chi volesse venire alla raccolta di domenica prossima di scriverci un’email a seguito della quale inseriremo il nominativo nella lista.

Per lo stesso motivo vi chiediamo di presentarvi con guanti e mascherina il giorno della raccolta.

Ricordiamo che tutti possono donare il sangue, basta essere in buoni condizioni di salute, avere un’età compresa tra 18 anni e 65 anni, avere un peso di almeno 50 kg.

L’Avis Comunale di Ladispoli è sempre a vostra disposizione per informazioni, richieste e segnalazioni. Per info: 339/2322745 – avisladispoli@gmail.com- Facebook “Avis Comunale Ladispoli”

