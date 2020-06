Casal Palocco, continua a perseguitare la ex nonostante i divieti: arrestato

Ostia – Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Casal Palocco hanno arrestato un 52enne, con precedenti e già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento all’ ex moglie.

L’uomo pochi giorni fa era stato bloccato dagli stessi carabinieri per aver aggredito la donna, ma nonostante il divieto, continuava a perseguitarla ed ha nuovamente tentato di contattarla.

A seguito della denuncia presentata dalla vittima, l’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Regina Coeli.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale, e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio