Cerveteri, ecco il programma degli interventi sul verde dal 29 giugno al 3 luglio

Cerveteri – La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (clicca qui).

Gli interventi, programmati dal 29 giugno al 3 luglio, riguarderanno in particolare Campo di Mare, Cerveteri, Valcanneto e Cerenova. Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria come il taglio erba su banchine e cigli stradali e marciapiedi, la raccolta carta in aree verdi e parchi pubblici. A Campo di Mare ogni mattina gli addetti della Multiservizi si attiveranno per la consueta pulizia delle spiagge libere.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Cerveteri