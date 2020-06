Covid-19, Caroccia: “Spuma dato in gestione da 5 anni. Nessun contatto diretto”

Fiumicino – Il mini focolaio di coronavirus a Fiumicino porta la Asl Roma 3 a chiudere due locali. Dopo “Indispensa” (leggi qui) tocca a “Spuma” (leggi qui), sul lungomare della Salute a Isola Sacra. E questo perché il gestore di entrambi i locali è risultato positivo al tampone (leggi qui).

Il chiosco “Spuma” è di proprietà della famiglia dell’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, ma, come spiega lo stesso Angelo Caroccia, raggiunto telefonicamente da ilfaroonline.it, “il locale è dato in gestione da 5 anni. La titolare è mia moglie ma non ci sono rapporti personali diretti perché a livello commerciale è tutto strutturato”.

“Sono vicino ai ragazzi che gestiscono il chiosco. Auguro a loro, e a tutti i cittadini di Fiumicino colpiti dal Covid-19 una pronta guarigione“, conclude l’assessore.

