Ecco “Una vita da bomber”, la canzone dell’estate di Bobo Vieri con Aldani e Ventola

Roma – Dopo aver intrattenuto fan e tifosi con divertenti dirette Instagram durante il periodo di isolamento, tra ricordi e racconti di aneddoti, Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani – gli ex compagni di squadra e amici da una vita – tornano insieme per una inedita e imprevedibile avventura in campo musicale: “Una Vita da Bomber”, uscita nelle scorse ore su tutte le piattaforme digitali.

Il singolo è accompagnato da un video girato in Toscana e diretto da Fabrizio Conte. Protagonisti principali i tre ex calciatori insieme a Costanza Caracciolo. L’inizio richiama il noto cult “L’allenatore nel pallone”: Lele Adani spiega ad una squadra di ragazze, con tanto di lavagna tipica degli allenatori di calcio, le tattiche di gioco. Tutto fa pensare ad un pre-partita incandescente, ma alla fine di incandescente c’è una travolgente festa in piscina con Bobo Vieri in veste di dj alla consolle, Nicola Ventola e Lele Adani animatori e Costanza Caracciolo General Manager della squadra (fonte Italpress).