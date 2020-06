Fiumicino – “La nuova ditta che si è aggiudicata l’appalto della pulizia, livellamento e vagliatura delle spiagge libere ha terminato i primi interventi in tutte le località: Isola Sacra, Fiumicino, Focene, Fregene, Maccarese e Passoscuro”. Lo dichiara l’assessore all’Ambiente Roberto Cini.

“In ogni spiaggia – aggiunge – sono stati posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti differenziati. Il nuovo piano estivo, fino al 27 settembre 2020, prevede a Focene, Fregene e Passoscuro anche il posizionamento di 3 postazioni di raccolta per il conferimento delle frazioni di rifiuto organico e secco residuo.

Foto 3 di 3





Le postazioni sono attive tutte le domeniche e i giorni festivi dalle ore 18:00 alle ore 24:00, nelle seguenti località:

– Fregene – Via Cesenatico (fronte Centro di Raccolta),

– Focene – Via Coccia di Morto (angolo Via dei Polpi),

– Passoscuro – Via Florinas (fronte Centro di Raccolta)

Le altre frazioni merceologiche (Carta e Cartone, Plastica e Metalli e Vetro) continueranno ad essere raccolte secondo le modalità e frequenze stabilite nel calendario di raccolta vigente.

Per le Utenze Domestiche – conclude Cini – anche nel periodo estivo sono disponibili le giornate ecologiche itineranti per il conferimento gratuito di ingombranti, Raee, sfalci e potature, batterie auto, pneumatici, inerti, oli vegetali esausti e lampadine (neon e basso consumo). E’ possibile trovare tutte le info su www.fiumicinodifferenzia.it. Ringrazio la dirigente e gli Uffici dell’Ambiente per il prezioso lavoro svolto in questi giorni”.