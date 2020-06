Ladispoli, dal 1 luglio in servizio due assistenti sociali

Ladispoli – “E’ con vero piacere che informiamo i cittadini che dal prossimo primo luglio entreranno in servizio due assistenti sociali all’Ufficio Politiche sociali”. Con queste parole l’assessore alle Politiche sociali, Lucia Cordeschi, ha annunciato che le vincitrici del recente concorso saranno operative dalla prossima settimana.

“Auguro loro – ha proseguito Cordeschi – buon lavoro presso il nostro Comune. Per la nostra città l’arrivo di queste due nuove figure è un grande traguardo e ci permette di implementare l’organico comunale in un settore così delicato come quello delle politiche sociali. Inoltre, dalla graduatoria che si è formata potranno attingere anche i comuni limitrofi.

Colgo l’occasione per ringraziare Patrizia Bergo, all’epoca responsabile dell’ufficio personale, che ha iniziato la procedura per il concorso, l’avvocato Mario Paggi, Andrea Mori che ha fatto parte della commissione esaminatrice e la responsabile delle Politiche sociali, Simonetta Conti e tutti i dipendenti che hanno collaborato a questo progetto”.

