Latina: incidente sulla via Pontina, ferita una persona. Code e rallentamenti

Latina – Mattinata di passione per gli automobilisti che percorrono la via Pontina i direzione mare. A causa di un incidente, è stato istituito temporaneamente il senso unico alternato sulla statale 148 “Pontina” all’altezza del chilometro 73 a Latina. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli causando il ferimento di una persona.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento si registrano rallentamenti nel tratto in prossimità dell’incidente.

AGGIORNAMENTO 12.25 – Rimosso il senso unico alternato sulla statale 148 “pontina” istituito precedentemente per incidente, al momento si registrano rallentamenti

