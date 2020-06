Miami Lights Collection by Nabla Cosmetics estate 2020

L’estate 2020 interpretata da Nabla Cosmetics (leggi qui) con la Miami Lights Collection, è caratterizzata da prodotti scintillanti che impreziosiscono il trucco degli occhi, del viso e delle labbra (leggi qui). Scopriamola insieme (leggi qui).

Trucco occhi

La Miami Lights Glitter Palette (24 euro) è un quod composto da 4 tonalità di glitter: Aries che è un glitter trasparente con riflessi olografici arancio, lime, lilla e magenta; Muses che è un rosa fluo con riflessi verdi, topazio e lilla elettrico; Firmament che è un lilla brillante con un prisma olografico di riflessi oro, magenta, indaco e ambra; e Scorpio che è un ruggine rosato brillante su base smoky. Si consiglia di applicare questi glitter direttamente con le dita, e non è necessario applicare né un primer né una colla specifica (leggi qui).

Il Cupid’s Arrow Lonwear Stylo (15,90 euro) Arrow 4, è una matita stylo color nero intenso, a lunga tenuta e dalla texture cremosa, facile da usare e da sfumare (leggi qui).

Gli Skin Glazing

Gli Skin Glazing (22 euro ciascuno) sono dei prodotti ibridi a metà tra un blush ed un illuminante, dalla formula sottile e dal finish luminoso contenendo per il 60% perle riflettenti. Le nuove tonalità sono Independence che è un nocciola rosato con riflessi dorati e magenta, e Lola che è un color anguria con riflessi ambra e pesca (leggi qui).

Gli Skin Bronzing

Gli Skin Bronzing (22 euro ciascuno) sono dei bronzer dalla coprenza modulabile e dalla formula sottile, che non enfatizzano la grana della pelle e donano al viso un effetto “sun kissed” naturale. Adatti a tutti i tipi di pelle, la loro formula wet & dry consente di utilizzarli sia da asciutti che da bagnati. Le tonalità presenti sono: Ambra che è un marrone caldo chiaro; Dune che è un marrone caldo di media tonalità;

Soft Revenge che è un marrone neutro di media tonalità; e Profile che è un marrone caldo scuro.

Gli Shine Theory Lip Gloss

Gli Shine Theory Lip Gloss (13,90 euro ciascuno) sono dei lip gloss dalla formula sottile e specchiata, che donano brillantezza alle labbra, grazie al loro finish bagnato e tridimensionale. Possono essere utilizzati sia come lip gloss che come top coat, donano idratazione alle labbra e non risultano mai sticky. Le tonalità proposte sono: Champagne Supernova che è un lip gloss trasparente con micro sparkles bronzo, gold, platino e pesca; District che è un nude miele chiaro semitrasparente senza perle; Renaissence che è un lip gloss trasparente con sparkles champagne rosè;

Stardust Radio che è un rosso pescato intenso con micro sparkles oro-rame; Toxic Love che è triochrome malva, corallo e rosa con micro sparkles oro, platino e magenta; e RSVP che è un color cioccolato con micro sparkles oro e lavanda.

(Il Faro Online)