Ostia antica, calci e pugni alla moglie e figli: in manette marito violento

Ostia – Continue vessazioni fisiche e psicologiche. Questo l’incubo vissuto dai famigliari di un marito violento. L’uomo, un 62enne, che da anni metteva in atto maltrattamenti ai danni della moglie e dei figli, è sto arrestato dai carabinieri.

A seguito della denuncia da parte della moglie e dei figli esausti per i continui soprusi, i militari sono intervenuti tempestivamente. Nei confronti dell’uomo il Tribunale di Roma ha emesso un ordine di custodia cautelare in carcere, che è stato notificato dai carabinieri, e successivamente è stato portato nel carcere di Regina Coeli

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza: i Carabinieri di Ostia stanno portando avanti un’attività di controllo, per garantire la sicurezza sul territorio, mantenendo alta l’attenzione sugli episodi di maltrattamenti in famiglia, intervenendo in maniera tempestiva in tutti quei casi del cosiddetto “Codice Rosso”.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale, e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

