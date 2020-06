Parcheggio selvaggio a Focene, bene la raccolta di firme

Fiumicino – Mattinata di incontri e di firme a Focene, per contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio, evidente soprattutto in estate. Insieme al capogruppo di Forza Italia, Alessio Coronas, e al segretario comunale del partito, Raffaello Biselli, un gruppo di cittadini ha posizionato un banchetto per una petizione da inoltrare al sindaco Montinio.

“Chiediamo innanzitutto che vi siano più presidi dei vigili per la gestione del traffico e per il rispetto delle regole e poi che il Comune autorizzi l’uso dell’area pubblica (ora abbandonata) di via di Focene 434 per la creazione di un parcheggio pubblico gratuito che liberi le strade e i cancelli delle abitazioni dalle macchine parcheggiate in terza fila”.

La raccolta di firme ha avuto numerose adesioni, ma l’iniziativa prosegue. I fogli per firmare resteranno a disposizione dei cittadini volessero firmare, presso il bar pizzeria Square, in viale di Focene, 483 b, dalle 8 alle 19.