Montalto – “Del centro storico montaltese se ne parla prima di ogni elezione. Chi cerca voti promette nuove facciate, pulizia, servizi, decoro, rilancio e turismo. Poi a distanza di anni la situazione è sempre la stessa, anzi peggiore”. Così in una nota stampa Corniglia Francesco, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montalto di Castro.

“Il residente protesta, chiama il Sindaco o l’assessore di turno e aspetta – continua il Consigliere -. Ma non basta, deve esserci una maggiore partecipazione per il cambiamento, bisogna riappropriarsi delle piazze e manifestare il proprio dissenso, creare associazioni e comitati, inviare comunicati stampa, segnalazioni scritte e documentate”.

“La cittadinanza attiva è uno dei cardini a difesa della collettività – conclude Corniglia -. La situazione al centro storico è grave, dovrebbe essere un’attrazione turistica ma non lo è affatto. Alle zone da riqualificare si somma il problema dei rifiuti abbandonati e dei ratti. Ratti che in mancanza di adeguate procedure di profilassi e con il cibo a disposizione dei rifiuti scorrazzano indisturbati tra sampietrini, vicoli e cassonetti. L’amministrazione risolva questi problemi invece di indire gare per tagliare gli alberi in via Garibaldi”.

