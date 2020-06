Sport di contatto Fijlkam. Falcone: “Bisogna ripartire, le condizioni di sicurezza ci sono”

Ostia – E’ in attesa di risposte concrete dal Governo, il ministro Spadafora (leggi qui). Mentre gli incontri sociali sono ricominciati in tutto il Paese e il calcio di Serie A è ripartito, gli sport di contatto sono ancora fermi alla partenza. Niente ripartenza per loro, ancora. Se non in alcune regioni ristrette, tra cui Veneto e Sicilia. Ma non in tutta Italia.

Come stanno facendo in questi giorni gli altri enti sportivi che coordinano le discipline di contatto, anche la Fijlkam dice la sua. Lo fa tramite le parole del presidente Domenico Falcone. Condizioni di sicurezza e ambienti sanificati, sono alla base di una eventuale ripartenza degli sport della Fijlkam. Falcone scrive un editoriale sul sito ufficiale della Federazione, diretto alle istituzioni. E annuncia che nei prossimi giorni sarà reso noto il protocollo per gli allenamenti.

Di seguito l’editoriale del presidente Falcone

“Sono sinceramente sorpreso e amareggiato dalla decisione del Governo di rimandare la ripartenza per gli sport di contatto.

Sorpreso dal parere del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, che ritiene le nostre discipline sportive ancora pericolose per la salute quando, al contrario, potrebbero essere svolte in piena sicurezza in ambienti protetti che rispettano tutte le regole igieniche e sanitarie del caso.

Non voglio fare polemica, ma gli assembramenti di giovani, che vediamo giornalmente nelle strade, ai giardini e in qualsiasi spazio attrezzato per fare sport, non garantiscono l’assenza di rischi di contagio, semmai il contrario. Invece, i nostri sport, svolti in ambienti sanificati e nel pieno rispetto delle regole igieniche, possono offrire – soprattutto in questa fase – garanzie di gran lunga maggiori di quelle che fornisce lo sport in strada autorganizzato.

Pertanto, voglio aggiungere la mia voce a quella degli altri Presidenti Federali che si sono espressi in questo senso. E voglio esprimere la mia gratitudine al ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, per aver compreso appieno il nostro “mondo sportivo” ed essersi espresso esplicitamente, rivolgendo un appello a Governo e Ministero della Salute affinché possano rivalutare le decisioni in merito a questo nuovo stop per i nostri Sport.

Voglio anche aggiungere che nel momento in cui si ha cura di far ripartire l’economia italiana, come giustamente si sta facendo, non si può escludere dal computo la parte consistente che deriva dall’indotto sportivo. Proseguire in questa decisione di chiusura significa mandare a morte numerose realtà economiche che poggiano proprio sugli sport di contatto, con le ovvie ricadute negative per il Paese che tutti noi possiamo immaginare.

La Fijlkam, dal canto suo, sta facendo il possibile. Proprio ieri sera il Consiglio Federale ha deliberato per le proprie Società Sportive un consistente aiuto, che si articola su diversi fronti: un “Bonus Economato” consistente nella gratuità per il 2021 per affiliazione e tesseramento di Società, Dirigenti, Insegnante Tecnico titolare e Atleti pre-agonisti, secondo modalità che saranno comunicate in seguito; poi, l’azzeramento delle quote di iscrizione alle gare nazionali ancora da svolgere nel 2020 ed, infine, il lancio di una Campagna di Comunicazione per la promozione e la diffusione dei nostri Sport che avrà come tema “Difendiamo il Futuro”.

Tuttavia va da sé che gli sforzi che la Fijlkam può e deve fare a supporto delle proprie Società non devono infrangersi contro i diktat negativi del Governo.

Vogliamo essere collaborativi e non metterci in una sterile contrapposizione. Perciò, stiamo elaborando un nuovo protocollo sanitario per consentire agli Atleti impegnati nel “Progetto Tokyo” di iniziare a svolgere gli allenamenti con contatto nel rispetto, ove applicabile, delle linee guida del Ministero dello Sport. Appena pronte saranno inviate al Ministro che, siamo certi, potrà supportare la nostra richiesta di ripartenza ad iniziare dagli Atleti di alto livello.

In questi giorni abbiamo letto delle Ordinanze delle Regioni Sicilia, Puglia e Liguria che consentono lo svolgimento degli allenamenti anche agli sport di contatto. Non posso che esserne lieto, ma, visto il parere negativo del CTS sul quale ho aperto la mia riflessione, invito le Società Sportive ad avere pazienza ancora per qualche giorno in attesa che venga chiarita questa apparente situazione di incertezza normativa.

Posso assicurare, ad ogni buon conto, che il protocollo di allenamento, così come stabilito nell’Art. 1 del decreto dell’11 giugno 2020, sarà reso noto nei prossimi giorni”. (fonte@fijlkam)

(Il Faro online)(foto@fijlkam)