Roma, a spasso con la droga in tasca: in manette due pusher

Roma – I Carabinieri della Stazione di Roma Tor bella Monaca, in due distinte attività antidroga, hanno colto in flagranza di reato e arrestato due pusher : una 35enne e un 23enne – nullafacenti e con precedenti – con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Entrambe le attività antidroga si sono sviluppate, nei pressi di due note piazze di spaccio. Nella prima attività, i militari hanno notato la donna aggirarsi con fare sospetto che, a seguito della perquisizione personale, è stata trovata in possesso di 23 dosi di eroina, del peso di circa 10 grammi e della somma contante di 80 euro, ritenuta provento dell’ attività illecita.

Nel secondo caso, i militari hanno notato il giovane cedere dello stupefacente ad una persona, rimasta ignota. Bloccato dai militari, a seguito della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, per circa 10 grammi e della somma contante di 840 euro.

Dopo l’arresto, i pusher sono stati portati in caserma: il 23enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, la 35enne è stata trattenuta in caserma, in attesa del rito direttissimo, mentre la droga è stata sequestrata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale, e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana