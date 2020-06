Tormarancia, devastante incendio in via Annio Felice

Roma – Serata di panico a Tormarancia. Un incendio ha devastato un appartamento situato all’ultimo piano di via Annio Felice. Per fortuna nessuno è stato coinvolto dalle fiamme e il lavoro dei vigili del fuoco è potuto proseguire senza dover soccorrere gli occupanti della casa.

Le fiamme però hanno completamente interessato l’appartamento, sprigionando all’esterno lingue di fuoco che hanno illuminato la notte.

In questo caso, a parte i danni, non ci sono vittime né feriti. Ed è davvero un “miracolo”, in casi come questo.

Purtroppo non così bene è andata oggi a una signora di 47 anni, morta nella sua casa di Beinasco, nel torinese, dove nella notte è divampato un incendio. Le fiamme sarebbero partite dal frigorifero in seguito a un corto circuito. Nonostante i soccorsi per la donna, intossicata dal

monossido di carbonio, non c’è stato nulla da fare.