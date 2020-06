Angela Merkel: “Dev’essere l’Italia a decidere come usare il Mes”

Bruxelles – La decisione sull’uso del Meccanismo europeo di stabilità “spetta all’Italia”. Lo dice Angela Merkel, in un’intervista ad un gruppo di quotidiani internazionali, tra i quali il Guardian.

“Abbiamo creato questi strumenti – spiega Merkel – attraverso la Banca europei degli investimenti: il Mes con le sue linee di credito precauzionali o le regole della cassa integrazione con lo Sure. Chiunque può usarli. Non li abbiamo resi disponibili per lasciarli inutilizzati“.

“Il Recovery Fund – aggiunge – non può risolvere tutti i problemi dell’Europa. Ma non averlo renderebbe peggiori tutti i nostri problemi”.”La salute economia dell’Europa può influenzare molte cose. Un’alta disoccupazione in un Paese può diventare politicamente esplosiva e quindi aumentare le minacce alla democrazia. Affinché l’Europa sopravviva deve sopravvivere la sua economia. Per i Paesi che sono già pesantemente indebitati, fare debito ha meno senso dei sussidi. Sto lavorando per convincere i rimanenti Paesi che sono finora stati favorevoli ai prestiti, ma contro i sussidi”.

Di fronte all’opposizione dei Paesi “frugali” riguardo all’iniziativa franco-tedesca per un Recovery Fund da 500 miliardi di euro, la Cancelliera tedesca replica: “A causa dei diversi livelli di danno inflitti dalla pandemia, la distribuzione deve basarsi su una formula diversa da quella applicata ai normali budget europei. Spero che questo argomento venga accettato”. La sfida “senza precedenti” e “insolita” rappresentata dalla pandemia di coronavirus “ci chiede di prendere un percorso insolito”. “In una crisi di questa magnitudo, ciascuno di noi deve fare ciò che è necessario – sottolinea Merkel -. Ciò che deve essere fatto, in questo caso, è qualcosa di straordinario”.

Non si è fatta attendere la replica del premier Giuseppe Conte. “Io rispetto la Merkel, ma a far di conto per l’Italia ci sono Gualtieri, i tecnici e i ministri – ha spiegato Conte nella conferenza stampa a palazzo Chigi (leggi qui) – . Ci stiamo predisponendo per presentare il Recovery Plan a settembre”.

