Ardea, da lunedì 29 giugno apre il Mercato Rionale di Tor San Lorenzo

Ardea – “Da lunedì 29 giugno 2020, sarà operativo, a seguito trasferimento, il Mercato Rionale di Tor San Lorenzo. In attesa di una collocazione definitiva, probabilmente Largo dei Germani, l’Amministrazione comunale ha individuato di comune accordo con il SUAP, la Polizia Municipale ed i Banchisti, la collocazione temporanea in Largo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (già Largo Nuova California)”. A comunicarlo è il Comune di Ardea attraverso una nota stampa.

“Il comando della Polizia Municipale – continua l’Amministrazione – ha dato parere tecnico favorevole alla trasformazione della suddetta piazza in isola pedonale così da consentire il posizionamento dei 34 banchisti risultati aventi diritto a conclusione dell’istruttoria e conseguente assegnazione effettuata dal SUAP nei giorni scorsi”.

“L’Amministrazione avrebbe potuto dare avvio alla riapertura del nuovo mercato già dall’inizio del mese di giugno ma la necessità di rimodulare l’isola pedonale, per tutelare alcuni commercianti che avrebbero subito una limitazione dell’attività commerciale a seguito della pianificata riapertura, ha fatto slittare l’inaugurazione del nuovo mercato di Tor San Lorenzo solo a domani in occasione delle festività del santo patrono”.

“L’Amministrazione tutta si augura che questo risultato – conclude il M5S -, ottenuto in un periodo di grande difficoltà e che fa parte di un più ampio disegno di rilancio del nostro territorio, consenta a tutti gli operatori commerciali interessati di affrontare con maggior serenità il periodo difficile che stanno vivendo causa l’emergenza epidemiologica e a tutti i cittadini ed ai moltissimi vacanzieri che in questi giorni affollano il nostro Comune di potersi finalmente godere, in tutta sicurezza, quella Piazza che, da poco intitolata a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, può rappresentare il simbolo della rinascita e valorizzazione di questa nostra piccola ma importante frazione”.

