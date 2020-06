Borgo San Martino, aumentano le possibilità di salire in Promozione

Con la riforma dei campionati e la Promozione a 5 gironi con 16 squadre ciascuno, salgono le speranze del Borgo San Martino di essere ripescata.

La decisioni della Lega Nazionale Dilettanti ha sicuramente portato una ventata di ottimismo al club che in anticipo su tutti sta costruendo una formazione competitiva.

La squadra affidata a Mister Bernandini è quasi ultimata ed è stata concepita per disputare il Campionato di Promozione. E’ chiaro che bisognerà aspettare la prossima settimana, ma le quotazioni di salire in salgono.

In campionato prima dello stop la compagine giallonera era al quarto posto, bisognerà capire quante saranno quelle squadre che rinunceranno al ripescaggio e quante, come è noto per la crisi, si uniranno.

Mercato in entrata

Fervono le trattative, il direttore sportivo Discepolo è in dirittura d’arrivo per portare Paraskiv in maglia giallonera. Si fa certa la trattativa in caso di Promozione, occasione più stimolante per l’attaccante etrusco.