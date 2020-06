Civitavecchia, stop alla fila in Comune: lo sportello Tributi è a portata di click

Civitavecchia – L’Assessore alle finanze Emanuela Di Paolo informa che è stata potenziata la sezione Tributi del sito del Comune di Civitavecchia.

“Lo sportello Tributi è oggi a portata di click, tra le altre funzioni sono previsti: la possibilità di richiedere informazioni sulla bollettazione; la consultazione delle aliquote vigenti e degli anni passati; l’accesso a tutta la modulistica per presentare istanze in modo facile e veloce; la consultazione dei regolamenti e tanto altro”.

I cittadini possono oggi usufruire dei servizi dell’Ufficio comodamente da casa, lo slogan è: “Non fate la fila”. L’Assessore Di Paolo ricorda inoltre che per usufruire delle agevolazioni TARI introdotte con il nuovo regolamento, anche in ragione dell’emergenza sanitaria, occorrerà inviare apposita richiesta proprio attraverso la sezione Tributi del sito del Comune: “Cosa fare se non arriva la bolletta TARI? Entrare nell’homepage cliccare sulla sezione Tributi – Servizi on line – Sportello bollette Tari e compilare tutti i campi. Un ringraziamento particolare va al Dirigente e agli operatori dell’Ufficio che hanno lavorato anche nel periodo del lockdown”.