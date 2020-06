Cotilli entra nel Club Azzurro della Fispes: “Un’altra vittoria della vita”

Riccardo ha realizzato il suo sogno, dopo che un incubo lo aveva visto protagonista cinque anni fa. L’atleta del Gsh Sempione 82, società piemontese in cui Cotilli ha conquistato medaglie e record, è entrato di diritto nel Club Azzurro della Fispes.

Non lo ha mai abbandonato la sua solarità, neanche dopo il brutto incidente. E’ stato investito da un’auto Riccardo e una protesi al ginocchio ha restituito al neoatleta della Nazionale la forza per riprendere il cammino. Lo sport lo fa sempre. E allora è arrivato quell’oro italiano assoluto nella categoria T64. Ci mette il cuore Riccardo nei 60 metri e neanche in quarantena si è fermato. Ha proseguito ad allenarsi e a studiare alla facoltà di Scienze Motorie, aspettando il via libera del Governo per gli allenamenti individuali.

Un percorso lungo per lui nello sport, prima di approdare nell’atletica del cuore. Ha praticato anche sci nordico e ha partecipato alla Coppa del Mondo paralimpica. E’ arrivata poi la velocità in pista a conquistarlo. E ieri sera ha espresso la sua gioia per l’entrata nel Club Azzurro della Fispes : “Sono felice e orgoglioso di far parte del team tricolore. Un altro traguardo raggiunto. Un’altra vittoria sulla vita”. E poi aggiunge una citazione che sa tanto di motto personale: “Sogna tanto e lotta ancora di più”.

Il prossimo sogno saranno le Paralimpiadi di Tokyo. La pista lo dirà e anche il cuore indomabile di Riccardo che a 22 anni punta ai Cinque Cerchi.

(Il Faro online)