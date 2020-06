Fiumicino, i gestori dei locali chiusi per Covid-19: “Rispettati tutti i protocolli”

Fiumicino – Sul caso del dipendente positivo al Covid-19 nel bistrot “Indispensa” di Fiumicino (leggi qui) intervengono i titolari dell’attività commerciale chiusa dalla Asl (leggi qui) che, attraverso il loro legale, fanno sapere di aver rispettato tutti i protocolli, con tanto di tenuta del registro quotidiano delle temperature dei dipendenti e delle presenze clienti, messo a disposizione delle autorità sanitarie con oltre 700 riferimenti per il contact tracing nel periodo attenzionato.

“Il problema – spiega l’avvocato Massimiliano Gabrielli – sembrerebbe invece legato ad una inadeguata politica di controllo, isolamento e quarantena dei cittadini provenienti in aereo dal Bangladesh. Dopo un primo viaggiatore fermato in aeroporto il 22 giugno e risultato positivo al coronavirus, un altro viaggiatore sintomatico sarebbe stato messo in isolamento volontario in una abitazione con altri concittadini del Bangladesh, tra i quali il lavapiatti risultato positivo ai controlli”.

“Se dalle verifiche che stiamo effettuando risultasse confermato che un soggetto a rischio è stato lasciato libero di stare a contatto con altre persone che continuavano a uscire di casa e lavorare, portando il contagio anche in casa dei titolari del ristorante e dei loro familiari, chiederemo conto delle gravissime responsabilità su quanto è accaduto. Mentre agli esercizi commerciali viene ancora oggi chiesto uno sforzo ed impegno straordinario con prescrizioni, limitazioni e pesanti sanzioni, non è accettabile che chi è preposto ai controlli sanitari e di ordine pubblico agisca con negligenza e leggerezza, lasciando alla buona fede dei soggetti a rischio la pratica dell’isolamento e quarantena, scaricando così le conseguenze su chi lavora seguendo le regole”.

