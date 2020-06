Infanzia, Bonafoni: “Presto in Consiglio regionale una Legge 0-6 fondamentale nel post covid”

Regione Lazio – “Nella IX Commissione del Consiglio Regionale abbiamo approvato in via definitiva la proposta di legge sul “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” proposta dalla Presidente Mattia e dal Consigliere La Penna che anche io ho sottoscritto, che ora passerà ci auguriamo in tempi brevissimi all’esame dell’aula del Consiglio.

L’approvazione è frutto di un grande lavoro innanzitutto di ascolto, che ha visto protagonisti diversi attori del settore e che si è concretizzato nell’introduzione di vari emendamenti, nati dalle richieste provenienti dal mondo sindacale, degli operatori e delle associazioni.

Sono molto felice dell’introduzione al suo interno di un articolo che riconosce l’importanza e la necessità di una nuova modalità di educazione, quella outdoor. Il servizio educativo sperimentale, promuoverà un sistema di educazione diffuso e nuovo che – soprattutto in vista della ripresa dei servizi scolastici a settembre dopo la crisi Covid – potrà identificarsi come valida alternativa nel percorso di formazione e di socializzazione dei più piccoli. La natura potrà farsi mezzo quindi, di un nuovo modello di scuola.

L’offerta e la fruizione dei servizi educativi devono essere considerati universali e con questo atto, la Regione Lazio va a promuovere e a realizzare un’offerta qualificata e diversificata sul territorio per tutto ciò che concerne il sistema educazione, tra i più colpiti dalla crisi economica e sociale di questi mesi” – Così in una nota, la consigliera del Lazio Marta Bonafoni, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti e componente della IX commissione alla Pisana.

