Ladispoli, il Consiglio comunale si riunisce in diretta streaming

Ladispoli – Il Consiglio comunale di Ladispoli è stato convocato per il 29 giugno alle ore 21 e, in seconda convocazione, per il 30 giugno alle ore 21. Ad annunciarlo è la presidente del Consiglio, l’avvocato Maria Antonia Caredda, che sottolinea come, a causa del virus, la sessione si terrà a porte chiuse, ma sarà comunque visibile in diretta streaming su internet.

All’ordine del giorno:

1- Esame e controdeduzioni all’osservazione presentata avverso l’adozione di P.i.i. “realizzazione di un programma integrato di intervento via Livorno/via Napoli” d.c.c. n° 78 del 27/12/2012;

2 – Centro sportivo “Il Gabbiano” – approvazione proposta per installazione di strutture prefabbricate e realizzazione campi da padel presentata dalla società Amici nello sport srl;

3 – Consorzio Marina di San Nicola – autorizzazione alla realizzazione di un volume tecnico a protezione dell’impianto di captazione, trattamento e distribuzione delle acque – permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 14 del d.p.r. 380/01;

4 – Riconoscimento lingua dei segni (lis).

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ladispoli