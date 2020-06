Omicidio Vannini, a Cerveteri la presentazione del libro di mamma Marina

Cerveteri – S’intitola “Mio figlio Marco” ed è il libro che mamma Marina Conte ha scritto insieme al giornalista Mauro Valentini per far luce sulla morte del figlio, Marco Vannini, avvenuta il 18 maggio 2015. Come annunciato dal sindaco Alessio Pascucci su Facebook, la presentazione del libro si terrà venerdì 3 luglio alle ore 17 nell’aula consiliare del Granarone, a Cerveteri.

Oltre a mamma Marina e a papà Valerio, saranno presenti anche Mauro Valentini e lo stesso Alessio Pascucci. “Purtroppo – spiega il Sindaco – non riusciremo ad accogliere tutti in sala, a causa delle norme del distanziamento sociale da mantenere e il contingentamento degli ingressi. Cercheremo ugualmente di condividere con tutti voi questo momento così toccante per la nostra comunità trasmettendo la presentazione in diretta social. I proventi del libro saranno devolute ad iniziative sociali del territorio di Cerveteri e Ladispoli”.



