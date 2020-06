Spiagge libere, Severini: “ Basta slogan, rifiuti abbandonati smentiscono l’operazione ‘spiagge pulite’”

Fiumicino – “Come annunciato dall’amministrazione comunale le nostre spiagge libere sarebbero state tutte pulite (leggi qui) e su di esse sarebbero stati ripristinati anche i cestini dei rifiuti. Ma sul territorio le cose non stanno proprio così”. Lo afferma in un comunicato Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“Nel tratto di spiaggia che va verso il Bambin Gesù – prosegue Severini – , ho personalmente assistito a una ‘smentita’ di queste dichiarazioni: rifiuti sparsi, cartacce, buste di plastica, resti di falò notturni. Inoltre, nessun controllo in merito al mantenimento delle distanze di sicurezza.

Il progetto spiagge libere della Regione Lazio ha previsto un finanziamento destinato proprio a questo: sanificazione costante, pulizia e controllo. Eppure lo scenario che ci si prospetta davanti è completamente diverso.

Assembramenti e rifiuti abbandonati smentiscono dunque gli annunci dell’amministrazione comunale e alimentano quanto denunciato sui social dai cittadini. Per non parlare del soccorso in mare, Droni e Quad, che non devono stazionare su tratti di spiaggia “privilegiata” ma vigilare costantemente tutti i 10 Km di spiagge libere del territorio.

Mi auguro – conclude – che i nostri amministratori verifichino sempre l’effettiva attuazione delle l’oro parole. L’evidenza dei fatti può sempre contraddirle”.

