Meteo temperature, picchi di caldo previsti fino a metà della nuova settimana

Situazione: anticiclone africano alla riscossa sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. fino a pochi giorni fa era rimasto quieto alle basse latitudini ma ora in virtù della formazione di una profonda depressione sul Regno Unito che spingerà correnti fresche atlantiche sull’Europa occidentale, sarà invogliato a risalire di latitudine per investire gradualmente tutta l’Italia. I prossimi giorni dunque saranno via via più caldi fino a giovedì che dovrebbe risultare la giornata più calda di tutte con picchi previsti anche i 36-38°C o persino prossimi ai 40°C. A seguire possibile rinfrescata ma ancora da valutare. Vediamo intanto i valori attesi nelle principali città fino a martedì.

Previsioni Meteo Lazio

DOMENICA: L’anticiclone determina tempo ovunque assolato e con caldo intenso su Toscana, Umbria e Lazio; al più brevi e isolati temporali di calore saranno possibili tra Sibillini e Appennino reatino al pomeriggio. I venti risulteranno inizialmente deboli, poi diverranno con entità sino a moderata da OSO durante le ore pomeridiane, con rinforzi sulle coste. Temperature in lieve ulteriore ascesa, punte anche superiori ai 33/34°C sulle pianure interne, meno caldo ma più afoso sulle coste. Mare calmo o poco mosso.

Commento del Previsore Lazio

L’Estate preme sull’acceleratore con l’anticiclone afro-azzorriano che garantirà una serie di giornata assolate e calde su Toscana, Umbria e Lazio, questo almeno fino alla metà della prossima settimana. Solo tra Sibillini e Appennino reatino potremo assistere allo sviluppo di radi e brevi temporali di calore. Per il resto davvero poco da segnalare se non caldo anche intenso nelle pianure dell’entroterra, con punte di oltre 33-34°C da domenica; meno caldo lungo le coste nelle ore centrali grazie all’azione mitigatrice della brezza. Qualche nube in più tra lunedì e martedì sulla Toscana settentrionale. Seguite tutti gli aggiornamenti sul sito.